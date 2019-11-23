سلة النصر تتوجه إلى الكاميرون معززة بمدرب مصري ومحترفين جدد

أخبار ليبيا 24

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، اليوم السبت تونس متوجهة إلى المغرب ومنها إلى الكاميرون لخوض منافسات تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية الإفريقية البطلة للعبة.

وتنطلق تصفيات الدور الثاني من البطولة في 27 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وسيخوض النصر منافسات التصفيات في المجموعة الرابعة إلى جانب فريق المجمع البترولي الجزائري ومستضيف البطولة فريق FAP الكاميروني، إضافة إلى فريق As من النيجر.

وسيقود فريق النصر في هذه المنافسات المدرب المصري طارق سليم الذي تعاقدت معه مؤخرا إدارة النادي التي بدورها عززت الفريق باللاعب اللبناني علي حيدر والأمريكي مايك تايلر والنيجيري عبدالوهاب يعقوب، إضافة إلى اللاعب محمد الساعدي معارا من أهلي طرابلس.

وقد أجرى الفريق أمس الجمعة أولى حصصه التدريبية بمعسكره الاستعدادي في تونس بقيادة طارق سليم، وحضور جميع اللاعبين والمحترفين الجدد.