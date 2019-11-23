تعرف على مواعيد مباريات منتخب اليد في كأس أفريقيا

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أخبار ليبيا2- خاص

كشف الاتحاد الليبي عن مواعيد مباريات المنتخب الليبي في الدور الأول للبطولة الأفريقية لكرة اليد التي ستنطلق في تونس منتصف يناير المقبل.

ويفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة الغابون يوم الخميس 16 يناير على أرضية قاعة الحمامات ويواصل مبارياته الجمعة 17 يناير بلقاء أنغولا في قاعة رادس ويختتم الدور الأول بمباراة نيجيريا يوم الأحد 19 يناير بقاعة الحمامات.

واختتم المنتخب الليبي معسكر تحضيري بتونس أمس الجمعة وسيواصل تحضيراته بعد الخلود لراحه قصيرة.

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