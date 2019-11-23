بعد اتهامهم من قبل محمود الورفلي..مسلحي مصراتة يضبطون عناصر هاربة من مدن الشرق

بعد اتهامهم من قبل محمود الورفلي..مسلحي مصراتة يضبطون عناصر هاربة من مدن الشرق كثير من هذه العناصر يشارك ضمن صفوف قوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن الجماعات المسلحة في مدينة مصراتة قامت أمس الجمعة بإلقاء القبض على عدد من العناصر المتطرفة الهاربة من مدن الشرق الليبي.

وأشار المصدر إلى أن كثير من هذه العناصر يشارك ضمن صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن عملية القبض عليهم تمت أثناء عودتهم من محاور القتال بجنوب طرابلس كنوع من التحفظ عليهم بعد الضربات الجوية الأخيرة التي نفذها سلاح الجو على مواقع عسكرية في مدينة مصراتة.

وكانت الجماعات المسلحة في مدينة مصراتة ضبطت أحد الهاربين من مدينة درنة المدعو جوهر علي الجازوي ظهر في وسط شارع بنغازي بمدينة مصراتة يتحدث عن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو واستهدفت مقرات في المدينة.

والجازوي من مواليد 1995 ومن مدينة درنة والتابع لتنظيم الإخوان المسلمين وأحد إعلاميي مجلس شورى مجاهدي درنة وأدمن صفحة “زووم درنة” ومراسل قناة “النبأ” الداعمة للإرهاب خلال الأعوام الماضية.

كما أشار عضو المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز الورفلي إلى وجود من وصفهم بالخونة في مدينة مصراتة يقومون بإعطاء الإحداثيات وتصوير الغارات الجوية على الأهداف.

وأبدى الورفلي خلال مداخلة على قناة التناصح التابعة لتيار الإسلام السياسي استغرابه من إمكانية سلاح الجو الليبي من استهداف مخازن ذخيرة في مصراتة قائلا :”إنه أمر خطير”.

وأضاف أن صور تسجيل الاعتداء على منطقة الرويسات في مصراتة خرجت في وسائل الإعلام المؤيدة لعملية الكرامة والقوات المسلحة بعد 6 دقائق فقط من الغارة.