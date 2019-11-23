النايض يجتمع بنائبة مجلس الأمن القومي الأمريكي بحضور مسؤول بالخارجية الألمانية

النايض يجري اجتماعًا في واشنطن حول مؤتمر برلين

11

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف علي النايض، مع نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيكتوريا كوتس والمدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، كريستيان باك، وذلك بشأن آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وجاء هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.

المزيد من الأخبار

سلة النصر تتوجه إلى الكاميرون معززة بمدرب مصري ومحترفين جدد

النقابة العامة والنقابات الفرعية للمعلمين تؤكد استمرار إضرابها الشامل

مراقبة التعليم بالكفرة: غدًا بدء العام الدراسي الجديد

الدولية للهجرة: اكتشاف تسعة قوارب تحمل 600 مهاجرا قبالة ليبيا خلال يومين

المزيد

سلة النصر تتوجه إلى الكاميرون معززة بمدرب مصري ومحترفين جدد

النقابة العامة والنقابات الفرعية للمعلمين تؤكد استمرار…

مراقبة التعليم بالكفرة: غدًا بدء العام الدراسي الجديد