النايض يجتمع بنائبة مجلس الأمن القومي الأمريكي بحضور مسؤول بالخارجية الألمانية النايض يجري اجتماعًا في واشنطن حول مؤتمر برلين

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف علي النايض، مع نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيكتوريا كوتس والمدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، كريستيان باك، وذلك بشأن آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وجاء هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.