المسماري : القيادة العامة تفرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات لتاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري فرض منطقة “حظر جوي” فوق طرابلس، باستثناء مطار “معيتيقة”.

المسماري أرجع ذلك – خلال مؤتمر صحفي استثنائي اليوم السبت – إلى تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس.

وأوضح أنه تم إعلان منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي، لافتًا إلى أنه “وجب علينا أن ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر”.

وأضاف أن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء و من ثم القرة بوللي وطريق الرابطة .

وتابع المسماري “جنبنا مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي لطرابلس”، مشيرا إلى أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.