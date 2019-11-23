القبض على 70 مهاجرا غير قانوني في صبراته
تم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد رئيس قسم الهجرة بصبراتة مقدم باسم الغرابلي أن عناصر القسم تكنوا من القبض على عدد من المهاجرين غير قانونيين اليوم السبت في مدينة صبراتة .
الغرابلي أضاف – في تصريح خاص لاخبار ليبيا 24 – أن عدد المقبوض عليهم 70 مهاجر غير شرعي، لافتًا إلى أن كل جنسيات المهاجرين افريقيه من زامبيا والسودان و الكاميرون .
وتابع رئيس قسم الهجرة ” أن المجموعة التي كانت تقوم بالتهريب تم القبض عليهم وهم 3 ليبين في شاحنة وتم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر “.