القبض على 70 مهاجرا غير قانوني في صبراته

تم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر

2

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الهجرة بصبراتة مقدم باسم الغرابلي أن عناصر القسم تكنوا من القبض على عدد من المهاجرين غير قانونيين اليوم السبت في مدينة صبراتة .

الغرابلي أضاف – في تصريح خاص لاخبار ليبيا 24 – أن عدد المقبوض عليهم 70 مهاجر غير شرعي، لافتًا إلى أن كل جنسيات المهاجرين افريقيه من زامبيا والسودان و الكاميرون .

وتابع رئيس قسم الهجرة ” أن المجموعة التي كانت تقوم بالتهريب تم القبض عليهم وهم 3 ليبين في شاحنة وتم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر “.

المزيد من الأخبار

مؤسسة النفط تسلم حوض مرزق معدات لضخ المياه

إحباط تهريب أكثر من 5000 كلغ من الكسكسي المدعوم من بنقردان إلى ليبيا

بليحق : ينفي ما أوردته وكالة ”آكي” الإيطالية حول بيان مجلس النواب بشأن الطائرة…

المشري: قوة الردع تنتهج منهج المداخلة لكنهم مختلفين عن اتباع حفتر

المزيد

مؤسسة النفط تسلم حوض مرزق معدات لضخ المياه

إحباط تهريب أكثر من 5000 كلغ من الكسكسي المدعوم من بنقردان…

بليحق : ينفي ما أوردته وكالة ”آكي” الإيطالية حول بيان مجلس…