القبض على 70 مهاجرا غير قانوني في صبراته

القبض على 70 مهاجرا غير قانوني في صبراته تم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الهجرة بصبراتة مقدم باسم الغرابلي أن عناصر القسم تكنوا من القبض على عدد من المهاجرين غير قانونيين اليوم السبت في مدينة صبراتة .

الغرابلي أضاف – في تصريح خاص لاخبار ليبيا 24 – أن عدد المقبوض عليهم 70 مهاجر غير شرعي، لافتًا إلى أن كل جنسيات المهاجرين افريقيه من زامبيا والسودان و الكاميرون .

وتابع رئيس قسم الهجرة ” أن المجموعة التي كانت تقوم بالتهريب تم القبض عليهم وهم 3 ليبين في شاحنة وتم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر “.