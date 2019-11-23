القائد العام يكلف بعض الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بمهمة جديدة

الاستعداد والبدء بتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بقيادة الجيش الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى المكان المعلوم التي تم تكليفهم بها من قبل القيادة العامة .

الجهاز أكد – في بيان مقتضب له على صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه تم الاستعداد والبدء في الجمع الأول لتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل التي كُلف بها الجهاز بتعليمات القيادة العامة وتوجيهات القائد العام المشير خليفة حفتر .

يشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة لايزال يواصل عمله وحملاته في مدينة بنغازي وأن القوة التي كُلفت بالمكان المعلوم تعد أحدي قوات الجهاز والتي ستزاول عملها مباشرةً بالمهمة المكلفة .

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