القائد العام يكلف بعض الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بمهمة جديدة
الاستعداد والبدء بتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بقيادة الجيش الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى المكان المعلوم التي تم تكليفهم بها من قبل القيادة العامة .
الجهاز أكد – في بيان مقتضب له على صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه تم الاستعداد والبدء في الجمع الأول لتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل التي كُلف بها الجهاز بتعليمات القيادة العامة وتوجيهات القائد العام المشير خليفة حفتر .
يشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة لايزال يواصل عمله وحملاته في مدينة بنغازي وأن القوة التي كُلفت بالمكان المعلوم تعد أحدي قوات الجهاز والتي ستزاول عملها مباشرةً بالمهمة المكلفة .