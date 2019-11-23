استقالة جماعية لاتحاد كرة القدم مصراتة

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أخبار ليبيا24- خاص

شهدت يوم أمس الجمعة استقالات بالجملة طالت الاتحاد الفرعي لكرة القدم في مدينة مصراتة.

وبدأت الاستقالات بتقدم المهندس محمد حمرانة رسميا بالاستقالة إلى رئيس الاتحاد الليبي و طلب حمرانه الإعفاء من منصبه كرئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم منطقة مصراتة في مراسلة للاتحاد الليبي .

وعلل رئيس الاتحاد الفرعي مصراته تقديم الاستقالة لأسباب وصفها بالشخصية .

ولم يتوقف سيل الاستقالات عند هذا الحد حيث تقدم 6 أعضاء من الاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة أيضا بالاستقالة الجماعية بسبب ما وصفوها بالظروف الخاصة .

وجاء ذلك في طلب أرفق للاتحاد الليبي تضمن استقالة كلا من علي محمد الصاري و فتحي عبد الله الشاوش و علي سالم الأحول ومحمد عبد الله اعبيد و فرج محمد مريويص و أحمد محمد أحمد الذيب

استقالة أعضاء الاتحاد الفرعي مصراتة
استقالة رئيس الاتحاد الفرعي مصراتة

 

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