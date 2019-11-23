اختتام دورة تدريبية في إدارة أمن الانتخابات بليبيا

أخبار ليبيا 24

اختتمت بمدينة الحمامات التونسية، أمس الجمعة، فعاليات دورة تدريب المدربين في إدارة أمن الانتخابات، وذلك بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ووزارة الداخلية، وتنفيذ منظمة “كرييتف”.

وتأتي هذه الدورة التي استمرت لخمسة أيام، ضمن الجهود المبذولة من الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية من أجل خلق بيئة انتخابية آمنة، بحسب ما نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وذكرت المفوضية، أن أجندة الدورة اشتملت على العديد من المواضيع ذات العلاقة بإدارة أمن الانتخابات، ومنها مفهوم وعوامل العنف الانتخابي في إطار الدورة الانتخابية، وعوامل التخفيف منه، إلى جانب التعرف على نظم تحليل وتوقع أمن الانتخابات والشركاء المتداخلين فيه.

وجرى خلال جلسات هذه الدورة التعرف على بعض التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في رصد أمن الانتخابات، حيث تلقى المشاركون تدريب عملي على كيفية استخدام هذه التطبيقات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تمثل حجر الأساس لمشروع يهدف إلى تأسيس إدارة مختصة في أمن الانتخابات، ونشر ثقافة ومفهومها الشامل في إطار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، وفقا للمفوضية الانتخابات.