إحباط تهريب أكثر من 5000 كلغ من الكسكسي المدعوم من بنقردان إلى ليبيا

ضبط المحجوز تم خلال كمين نصب لسائق الشاحنة ومرافقيه

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت عناصر مركز المدينة للأمن الوطني ببنقردان من إحباط محاولة تهريب كمية من الكسكسي المدعم قدرت بــ “5250” كلم، كانت مخفية على متن سيارة قادمة من بوحجلة التابعة لولاية القيروان وفق إفادة مصدر أمني لمراسلة تونس الرقمية بالجهة.

وأوضح نفس المصدر أن ضبط المحجوز تم خلال كمين نصب لسائق الشاحنة ومرافقيه بعد ورود معلومات أنه يخفي الكمية المذكورة بين أكداس من التبن بنية تحويلها إلى مستودع عشوائي على ملك شخص أصيل بنقردان وتهريبها لاحقا الى ليبيا، مشيرا إلى أن أصحاب المحجوز إعتادوا المجيئ إلى بنقردان لبيع التبن واستغلوا النقص المسجل في بعض المواد الغذائية المدعمة بالمدينة واتفقوا مع أحد أبناء الجهة على جلب كمية كبيرة قصد تهريبها إلى ليبيا.

هذا وقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض بعد حجز البضاعة والشاحنة والإبقاء على الأشخاص الثلاثة في حالة سراح.

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