مكافحة المخدرات بنغازي يضبط أحد أعضاء تشكيل عصابي يقوده أكبر تاجر مخدرات تم إعداد كمين محكم لا أحد أعضاء هذا التشكيل وتم ضبطه متلبساً

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً.

وأوضح فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي أن المقبوض عليه هو أحد أعضاء تشكيل عصابي يقوده أكبر تاجر مخدرات في مدينة بنغازي تحديداً بمنطقة الوحيشي.

وأشار الفرع إلى أن هذا المجرم يقود التشكيل العصابي الإجرامي لحمايته وحماية أعضاء التشكيل الذين يقومون بالاتجار بالمخدرات لحسابه ويوفر لهم الحماية وأثناء حضور رجال الأمن لضبطهم يقومون بالرماية عليهم ومقاومتهم.

وأفاد الفرع أنه تم إعداد كمين محكم لا أحد أعضاء هذا التشكيل وتم ضبطه متلبساً بعملية الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً حيث ضبط بحوزته على عدد (30) قرص مخدر نوع باركينول مايعرف (أرتان) وقطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش وعدد ثلاث سكاكين تستخدم في قص المواد المخدرة .

ولفت فرع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.