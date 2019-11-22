مجلس التخصصات الطبية ومركز طبرق الطبي يجتمعان لاعتماد أقسام طبية

أخبار ليبيا – خاص

عقد مساء اليوم الجمعة اجتماع بقاعة فندق دار السلام ما بين مجلس التخصصات الطبية ومركز طبرق الطبي لمناقشة اعتماد أقسام تابعة لمجلس التخصصات الطبية، وذلك في حضور مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي ومدير إدارة الشؤون الطبية.

وافتتح الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وقد ناقش مجلس التخصصات الطبية المتكون من 12 استشاريا في مختلف التخصصات الأمور العلمية لاعتماد هذه الأقسام.

وقد ناقشت لجنة التخصصات الطبية أطباء مركز طبرق الطبي في كل التخصصات للوقوف على الإمكانيات المتاحة داخل أقسام المركز الطبي.