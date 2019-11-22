صندوق دعم الزواج طبرق يخفض رسوم زواج الأجنبي من الليبية والليبي من أجنبية

صندوق دعم الزواج طبرق يخفض رسوم زواج الأجنبي من الليبية والليبي من أجنبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير صندوق دعم الزواج في طبرق بتخفيض رسوم زواج الأجنبي من الليبية أو الليبي من أجنبية من 3000 دينار إلى 500 دينار ورسوم زواج الليبي من ليبية إلى 50 دينار.

وقالت لـ “أخبار ليبيا24” :”نحن من كان وراء صدور هذا الكتاب وأنا رئيسة هذه الجمعية التي تضم عدد “1401” فتاة من طبرق”.

وأضافت عبدالجواد :”الفتيات متزوجات من أجانب من الجنسيات المصرية والسودانية والسورية والعراقية والجزائرية والتشادية والتركية والعدد الأكثر متزوجات من المصريين والسودانيين”.

وتتابع رئيس الجمعية :”أرهقتنا القوانين في ليبيا وحرمتنا من التمتع بالجنسية الليبية وأثر ذلك على أطفالنا الذين أنجبناهم من الأزواج الأجانب”.

وأوضحت عبدالجواد أن الأرقام الوطنية التي تمنح لنا يسبقها حرف ( F ) ولانعرف معنى هذا الحرف حتى الآن.

وتؤكد بالقول :”لم نستطيع استخراج الجوازات الإلكترونية حتى الآن ونحن من صلب أب وأم ليبيين”.

وتقول رئيس الجمعية :”النظرة الدونية من المسؤولين هي أصعب شئ يصادفنا كذلك غياب الثقافة في المجتمع الليبي الذي ينظر إلينا نظرة غريبة وسيئة”.

وتضيف قائلة :”أعدادنا في تزايد ووصولنا إلى 1401 فتاة من طبرق حسب إحصائية مصلحة الأحوال المدنية أعوام 2017 – 2018 – 2019″.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفتيات الليبيات يتهربن من التسجيل وإجراء الإجراءات وأتقول :”أنا متأكدة أن عدد الفتيات الليبيات أكثر بكثير من العدد المسجل في السجل المدني في طبرق”.

وأوضحت عبدالجواد أنهم بصعوبة بالغة تمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس المجانية العامة كذلك حصولهم على السلع التموينية من الجمعيات الاستهلاكية”.

وأشارت رئيس جمعية المغتربات في الوطن إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجههم هي زواج بناتهم وأولادهم”.

وقالت عبدالجواد :”نحن نطالب بحقوقنا المشروعة ونحن فتيات ليبيات ولم نقترف ذنباً بزواجنا من الأجانب المسلمين”.