السودان ينفي من جديد إرسال ألف جندي إلى ليبيا برهان يؤكد أن السودان ليس طرفًا في القتال بليبيا

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جدد السودان من جديد نفيه القاطع عن إرسال مقاتلين للقتال بجانب الجيش الوطني الليبي، مؤكدًا بذلك أن الادعاءات التي أطلقتها قناة الجزيرة القطرية حول إرسال ألف جندي للقتال في ليبيا عارية عن الصحة.

وفي مقابلة على نفس قناة الجزيرة مُباشر، نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.

وقال برهان، إن “الحديث عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا غير صحيح، لم نرسل أي فرد للقتال في ليبيا”.

وأضاف: “كما لم يطلب منّا أحد أو دولة إرسال جنود إلى ليبيا، ولسنا طرفا في النزاع الليبي”، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع جزء من الجيش السودان، وتعمل تحت إمرته، ولا تعمل بمعزل عن الجيش وقيادته.

وأشار برهان، إلى أن هذه القوات “كان لديها في السابق ميزانية منفصلة، ولكن بعد التغيير في البلاد، صارت تابعة للجيش، وهي جزء من منظومة الجيش السوداني”.

وفي 9 نوفمبر الجاري، ذكرت قناة “الجزيرة” القطرية أنها حصلت على نسخة من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، أفادت بأن السودان أرسل، في يوليو الماضي، ألف جندي إلى ليبيا، دعمًا للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وأضافت، أن السودان ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو، لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأي طرف في ليبيا، وأرسل ألف جندي سوداني من قوات “الدعم السريع” إلى الشرق الليبي، في يوليو الماضي.