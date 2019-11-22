الرصد والتقصي يصدر النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع 45

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أخبار ليبيا24

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ45 من الفترة 04 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر .

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ” اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة اشتباه, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه, إضافة إلى عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان, و 18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي.

وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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