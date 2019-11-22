الرصد والتقصي يصدر النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع 45
أخبار ليبيا24
أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ45 من الفترة 04 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر .
وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.
وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ” اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 15 حالة اشتباه, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه, إضافة إلى عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.
وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان, و 18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي.
وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.