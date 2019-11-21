وفاة أحد عناصر مليشيا “علي بن أبي طالب” مصراتة في حادث سير

وفاة أحد عناصر مليشيا “علي بن أبي طالب” مصراتة في حادث سير

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن أحد العناصر البارزة في مليشيا “كتيبة علي بن أبي طالب” المدعو بدر قرقوم الشهير “الحاج” توفي في حادث سير اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أن قرقوم من مواليد 1982 ومن سكان منطقة الدافنية بمدينة مصراتة وتعرض لحادث سير على الطريق الساحلي مصراتة طرابلس أثناء رجوعه من محاور القتال جنوب العاصمة مساء اليوم.

وأشار المصدر إلى أن قرقوم تعرض لبتر أرجله الإثنين خلال المعارك التي دارت في منطقة ورشفانة في 9 سبتمبر 2014 وتلقي حينها العلاج في دولة مالطا.

ولفت المصدر إلى أنه رغم بتر أرجله إلا أنه يشارك في معارك طرابلس ويرمي على سلاح رشاش عيار 23 أو 14.5 .