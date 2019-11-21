وفاة أحد عناصر سرايا دفاع بنغازي بعد إصابته بمعارك طرابلس ضد القوات المسلحة

وفاة أحد عناصر سرايا دفاع بنغازي بعد إصابته بمعارك طرابلس ضد القوات المسلحة من ضمن كتيبة "شهداء ليبيا الحرة" والتي انضمت تحت مجلس شورى ثوار بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الخميس وفاة أحد عناصر سرايا دفاع بنغازي منذر علي الحاسي ويعرف بـ”العبد” أو “المجهول” متأثرا بجراحة بإصابة بالغة في 19 نوفمبر الجاري ومنها نقل إلي مشفى الطوارئ ( جنزور ) إلي أن أعلن عن وفاته .

وأوضح المصدر أن الحاسي من سكان منطقة القوارشة بمدينة بنغازي من مواليد 1992 شارك في أحداث فبراير 2011 وكان من ضمن كتيبة “شهداء ليبيا الحرة” والتي انضمت تحت مجلس شورى ثوار بنغازي عند الإعلان عن تأسيسه في يونيو 2014.

وأفاد المصدر أن الحاسي خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي وتحديدا في المحاور الغربية من المدينة “محور 17 ومحور قاريونس ومحور قنفودة ” خلال عامي 2015 و 2016.

وذكر المصدر أن المعني تمكن من الهرب من مدينة بنغازي خلال العام 2016 باتجاه مدينة مصراتة ومنها انضم إلى سرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي ومدينة إجدابيا والمناطق شرق المدينة خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018.

وأضاف المصدر أن الحاسي التحق مجددا بصفوف مسلحي قوات الوفاق منذ أبريل 2019 وأصبح من ضمن مليشيا “319” والتي تضم أغلب العناصر المتطرفة الهاربة من مدن الشرق الليبي والتي تأسست في مدينة مصراتة.

وبين المصدر أن الحاي أصيب إصابة طفيفة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بمحور “عين زارة” في يونيو الماضي ليتم علاجه في مشفى جنزور، ويرجع مجددا إلى محاور القتال ليعلن عن إصابتة مرة ثانية بإصابة بالغة في 19 نوفمبر الجاري ومنها نقل إلى مشفى الطوارئ جنزور إلى أن أعلن عن وفاته.