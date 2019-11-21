وزارة الدفاع الإيطالية: لازلنا نقيم أسباب تحطم الطائرة المسيرة فوق ليبيا

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قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها تعمل على تقييم أسباب تحطم الطائرة الإيطالية المُسيرة فوق ليبيا والتي أعلن الجيش الوطني إسقاطها.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية “بحر آمن” لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

من جهتها قالت هيئة الأركان في وزارة الدفاع الإيطالية إنها فقدت الاتصال مع طائرة موجهة عن بعد تابعة للقوات الجوية الإيطالية، وتحطمت فيما بعد في الأراضي الليبية.

وأضافت البيان أن اتبعت خطة طيران أبلغت عنها السلطات الليبية مسبقا، وذلك في إشارة حكومة الوفاق المعترف بها أمميًا.

وكان الجيش الوطني قد دعا إيطاليا إلى تقديم تفسير رسمي حول أسباب دخول الطائرة الإيطالية المُسيرة إلى الأجواء الليبية وتحديدًا في منطقة محظورة جويًا من قبله.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي يوم الأربعاء إن القيادة العامة للجيش لازالت تنتظر تفسيرًا رسميًا من حكومة إيطاليا حول سبب وجود هذه الطائرة في المجال الجوي الليبي.

وأكد المسماري، أن الدفاعات الأرضية أسقطت الطائرة أثناء دخولها للمجال الجوي لترهونة التي تعد مركزًا لعمليات الجيش الوطني في غرب البلاد، مشيرًا إلى أن الجيش كرر أكثر من مرة أن المنطقة الممتدة من سرت شرقًا وحتى زوارة غربًا هي منطقة عمليات عسكرية برًا وبحرًا وجوًا.