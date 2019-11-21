هيئة الكهرباء بالمؤقتة تسلم شحنة لإدارة الكهرباء بطبرق

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سلّمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الخميس الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، إن هذه الشحنة مكونة من كميات كبيرة من الأعمدة الخشبية بطول (9متر) و (10متر) وكوابل مختلفة القدرات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض، إضافة إلى الكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة وأيضا للتجهيز لفصل الشتاء القادم.

وأوضح خليفة، أن الهدف من توفير مثل هذه الاحتياجات هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع. وأكد أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة.

كما أكد أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة عازمة على تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.