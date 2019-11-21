منتخب اليد يواصل الإعداد للنهائيات الأفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يختتم المنتخب الليبي لكرة اليد الجمعة المقبلة معسكرة التحضيري في مدينة نابل التونسية والذي تواصل لأكثر من عشرة أيام.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي طاقم فني يقوده المدرب التونسي “محمد علي الصغير” ويساعده كل من “محمد ارحومة”، و “وليد القبلاوي”، إضافة إلى المدرب التونسي “حسين سلامة” مدربا للحراس والمعد البدني التونسي “وائل المرزيني” .

وكان المنتخب الليبي قد خاض معسكر سابق في تونس قام من خلال الطاقم الفني خلاله تصفيات للاعبين واختيار الأفضل للقائمة التي ستشارك في نهائيات كأس أفريقيا التي تحتضنها تونس في يناير المقبل والمؤهلة لنهائيات كاس العالم المنتظر أن تحتضنها مصر 2021 .

ويسعى الاتحاد الليبي لكرة اليد من خلال هذه المعسكرات لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب الليبي لتحقيق نتائج إيجابية حيث وفر معسكرين في تونس إضافة إلى إقامة معسكر ختامي من المنتظر أن ينطلق في صربيا في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل .

هذا وسيعتمد الطاقم الفني على 8 محترفين سيشكلون قوة ضاربة خلال نهائيات أفريقيا يعول عليهم لتحقيق النتائج المرجوة والتي ستقود سفينة الفرسان لبلوغ نهائيات كأس العالم في جمهورية مصر العربية

وستنطلق النهائيات الأفريقية في تونس في 16 من يناير وحتى 26 من ذات الشهر المقبل وستلعب ليبيا في المجموعة الثانية بجانب “أنغولا، والغابون، ونيجيريا”، والمنتخب الحائز على البطولة سيمثل أفريقيا فى أولمبياد طوكيو 2020 .

هذا ومن خلال البطولة الأفريقية تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الــ 6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقامة في مصر 2021 .