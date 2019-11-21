مدير مشاريع التنمية البلدية في السفارة الألمانية يبحث مشاكل النازحين في طبرق

مدير مشاريع التنمية البلدية في السفارة الألمانية يبحث مشاكل النازحين في طبرق وسوف تضيف بلدية طبرق من ضمن البلديات التي ستدعمها جمهورية ألمانيا

أخبار ليبيا24- خاص

بحث مدير مشاريع التنمية البلدية في السفارة الألمانية في ليبيا راني داود اليوم الخميس مع رئيس وأعضاء لجنة النازحين في مدينة طبرق أوضاع النازحين.

وأكد داود أن السفارة الألمانية ستضع في اعتبارها هذا الأمر وسوف تضيف بلدية طبرق من ضمن البلديات التي ستدعمها جمهورية ألمانيا ومنها النازحين بالمدينة.

وقال مقرر لجنة الأزمة ببلدية طبرق نصر الله الحاسي لـ”أخبار ليبيا24″ :”عقدنا اجتماعًا مع مدير مشاريع التنمية البلدية في السفارة الألمانية أوضاع النازحين بمدينة طبرق بحضور رئيس لجنة الأزمة بالبلدية عضو المجلس التسييري منصور أمداوي.

وأكد الحاسي أن أوضاع النازحين في طبرق سيئة وخاصة نازحي مرزق حيث يبلغ عدد العائلات النازحة أكثر من 40 عائلة كذلك وجود عائلات أخرى نازحة من مدن طرابلس وبنغازي وسرت وتاورغاء متواجدين في طبرق.

ولفت مقرر لجنة الأزمة ببلدية طبرق إلى أنه لم تتعاون معهم أي منظمة دولية، موضحًا أنه ينتظرون ما ستقدمه سفارة ألمانيا لبلدية طبرق بعد زيارة السفير لها.

وأضاف الحاسي أن وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة أصدر كتاب إلى وزارة الخارجية لمعرفة المنظمات الدولية التي تتعاون معها ليبيا.