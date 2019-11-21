مدراء المدارس العامة يؤكدون استمرار الإضراب لحين تحقيق المطالب

أخبار ليبيا24

جدد مديرو مدارس التعليم العام في عدد من البلديات اليوم الخميس على استمرار الإضراب عن العمل إلى حين تنفيذ المطالب والتي من بينها تنفيذ قانون الزيادة وإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة وفصل وزارة التعليم العام عن التعليم الخاص.

وأكد مديرو المدارس في كل من المرج وإجدابيا وطبرق وأمساعد وبئر الأشهب والمرج على استمرار إضراب المعلمين عن العمل حتى تحقيق المطالب.

وأكدوا في بيانات منفصلة عن دعمهم الكامل للنقابة العامة لمعلمي ليبيا برئاسة الأستاذ عبدالنبي صالح النف النقيب العام لمعلمي ليبيا.

وشددوا على أن النقابة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن المعلمين.

كما جددوا استنكارهم الاعتداء الذي تعرض له المعلمين في وقفتهم الاحتجاجية في مدينة البيضاء ومحاولة الاعتداء على النقيب العام في صفته وشخصه.