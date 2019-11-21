مجلس النواب يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي لانتهاك إحدى طائرتها للسيادة الليبية

أخبار ليبيا 24

طالب مجلس النواب الليبي، السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول تعدي إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي على سيادة ليبيا، معتبرا ذلك مخالفا لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

واستنكر المجلس في بيان له اليوم الخميس، “انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، التي جرى إسقاطها من قبل القوات المسلحة بقرب ترهونة، عند دخولها المنطقة العسكرية للجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وأكد المجلس، أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي الليبي وهي مناصرة لطرف بعينه وانتهاك للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.

وأسقطت قوات الجيش الليبي أمس الأربعاء؛ طائرة إيطالية مسيرة في منطقة سوق الأحد قرب مدينة ترهونة، كانت تقدم الدعم العسكري واللوجيستي لقوات حكومة الوفاق.

وأكدت قيادة الأركان العسكرية الإيطالية، سقوط طائرة دون طيار من نوع “بريداتور” تابعة لها، كانت تؤمن مساندة ودعما لوجسيتيا لعملية “البحر الأمن”، مشيرة إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب سقوطها.