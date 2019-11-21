صوان: حفتر مهووس بالسلطة

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هاجم، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، في تدوينة على موقع فيسبوك، القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وقال صوان يوم الثلاثاء “إن استمرار حفتر في القصف العشوائي وتدمير الممتلكات المدنية يؤشر لشيء واحد واضح وهو (شخصيته المريضة المهووسة بالسلطة) والتي بالرغم من تجرعها مرارة الفشل والهزيمة وإدراكها اقتراب انتهاء مسيرته الحافلة بالأوزار إلا أنها لا تزال تحاول عبثا الوصول إلى ذلك الحلم اليائس، حكم ليبيا”.

واعتبر صوان “أنه لا حجة بعد اليوم لمن يستمر في مناصرته، فلا عاد جيشه المزعوم وطنيا جيشا بعدما اتضح للجميع أنه خليط من مرتزقة ومجموعات قبلية ودينية، ولا عادت حجة محاربة الإرهاب ذريعة قابلة للتصديق بعدما مارست ميليشياته أشد أنواع الإجرام والإرهاب بالخطف والقتل والتهجير، ولا عادت شعاراته تؤتي أكلا بعدما بان جليا زيفها وعلم القاصي والداني أن دافعه الوحيد هو السلطة، ولا حتى عاد هدفه الخبيث قابلا للتحقيق بعدما تكسرت أكبر قواته على أسوار طرابلس وذاقت ويلات الهزيمة، فلا حجة بعد اليوم ولا عذر”.

وأضاف، “رغم تكاليف ما جرى ويجري من جرائم وحجم الفتنة والتدخلات التي جرها وزمرته وبالا على شعب ليبيا الطيب الطامح في بناء دولته الآمنة المستقرة، إلا أن ذلك كفيل بقطع الطريق مطلقا أمام القبول به وبمشروعه”.

واختتم، رئيس حزب العدالة والبناء، “إن على داعميه المحليين والإقليميين إدراك ذلك جيدا الآن أكثر من أي وقت مضى”.