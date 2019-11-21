جنائي أجدابيا يلقي القبض على مجموعة تدير وكراً للدعارة بعد التحري عن المكان اتضح أن من يديره هم مجموعة تحمل الجنسية الأفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي في مدينة أجدابيا في القبض على مجموعة تحمل الجنسية الأفريقية، وذلك عقب مداهمة لوكر تستخدمه المجموعة لممارسة الدعارة في المدينة .

وأوضح رئيس وحدة التحقيق والتحري بالقسم نقيب محمد اذويب أن المداهمة جاءت عقب ورود معلومات عن وجود منزل يستخدم للدعارة بالمدينة، مضيفًا في تصريحات صحفية أنه بعد التحري عن المكان اتضح أن من يديره هم مجموعة تحمل الجنسية الأفريقية.

ذويب تابع بعد التأكد من المعلومات أخذنا الأذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط المجموعة، وهم متلبسين في قضية دعارة .

وختم أخذنا ضد المجموعة المقبوض عليها الإجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة .