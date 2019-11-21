تسييري طبرق يغلق محطات توزيع الغاز الخاصة

أخبار ليبيا 24 –خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق قراراً بإغلاق محطات توزيع أسطوانات الغاز الخاصة ببلدية طبرق.

وأرجع بوالخطابية سبب الإغلاق بناءً على التقارير الواردة من جهاز الحرس البلدي بسبب السمسرة وزيادة الأسعار.

ولم يحدد تسييري طبرق مدة الإغلاق، مشيرًا إلى أن حصص الموزعين سيتم توزيعها على محطات الوقود.

وفي السياق أكد جمال أحويرس مدير مستودع غاز طبرق لأخبار ليبيا 24 أنه بناء على تعليمات رئيس المجلس التسييري لبلدية تم إيقاف الغاز على المستودعات الخاصة وسيتم توزيع هذه الحصص على محطات الوقود.

وأكد أن الإنتاج لن يتأثر وسيكون العمل بكامل الطاقة الإنتاجية اليومية والتي تقدر بأكثر من 7 آلاف أسطوانة.

وأضاف أحويريس، مستودع طبرق التابع لشركة البريقة لشركة البريقة يقوم بتوزيع الغاز من أمساعد شرقاً وإلى لملودة غرباً والجغبوب جنوباً، مؤكدًا عدم وجود أزمة غاز بفضل وقوف شركة البريقة في توفير كل ما يلزم لتوفيره للمواطنين.