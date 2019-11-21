بعد نشره لتغريدة أثارت جدلا بين الليبيين .. السفير الألماني : لا أهدف للتدخل في الشأن الليبي

بعد نشره لتغريدة أثارت جدلا بين الليبيين .. السفير الألماني : لا أهدف للتدخل في الشأن الليبي يجب فتح مجال أوسع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بين الدولتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا أن نشره للتغريدة الأخيرة على حسابه في “تويتر” ليست من أجل التدخل في النزاع في ليبيا .

جاء ذلك خلال رده على سأل لأحد الصحفيين على التغريدية التي نشرتها على حسابه مرفقة بصورتين واحدة دمار وخراب بمدينة بنغازي والأخرى لأحد أحياء طرابلس والتي أثارت جدلا بين الليبيين .

اوفتشا قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء جمعه مع عميد البلدية فرج بو الخطابية كنت ادعو كل الليبيين أن يظهروا انطباعاتهم بالصور عن الوضع الحالي والصورة كانت دعوة للمنافسة فقط، حسب قوله .

وعبر عن سروره بتواجده في مدينة طبرق، متمنيًا زيارة كل المدن والمناطق في ليبيا، لافتًا إلى أنه ناقش مع عميد بلدية طبرق الأوضاع السياسية والوضع الراهن .

وتابع السفير الألماني أنه ناقش مع عميد البلدية آلية التعاون مع مدينة طبرق والنشاطات التي يمكن أن نقوم بها في هذه المدينة، مشيرًا إلى أن هدف حكومة ألمانيا بذل التعاون مع جميع المناطق في ليبيا.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو حث المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولتين لعقد لقاء ومد جسور التعاون في كل المجالات، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا استقر الوضع في ليبيا .

وعن مؤتمر برلين، أوضح اوفتشا أن مبادرة برلين هي إرجاع ليبيا للوضع الطبيعي بدون مشاكل، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى من المؤتمر هي إيقاف النزاع المسلح والمرحلة الثانية هي جلوس أطراف النزاع على طاولة الحوار .

وذكر أن مبادرة برلين تهدف لجمع الفاعلين الدوليين لوضع خطط موحدة لمساعدة ليبيا وأن تصب كلها في اتجاه واحد لصالح ليبيا.