بعد تذمر ونداءات المواطنين .. قوة من البحث الجنائي تصل مدينة القبة لتأمينها

بعد تذمر ونداءات المواطنين .. قوة من البحث الجنائي تصل مدينة القبة لتأمينها لعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت قوة كبيرة من الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مدينة القبة بعد تذمر ونداءات المواطنين بالمدينة لفرض الأمن .

وجاء هذا النداء عقب إغلاق المصرف التجاري القبة لأيام وعرقلة المواطن وعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة .

وقامت القوة فور وصولها بتأمين المصرف، ليتمكن الزبائن مع الحصول على السيولة النقذية، ومنع الخروقات التي تحدث من بعض الخارجين عن القانون .