بعد تذمر ونداءات المواطنين .. قوة من البحث الجنائي تصل مدينة القبة لتأمينها
لعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة
أخبار ليبيا 24 – خاص
وصلت قوة كبيرة من الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مدينة القبة بعد تذمر ونداءات المواطنين بالمدينة لفرض الأمن .
وجاء هذا النداء عقب إغلاق المصرف التجاري القبة لأيام وعرقلة المواطن وعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة .
وقامت القوة فور وصولها بتأمين المصرف، ليتمكن الزبائن مع الحصول على السيولة النقذية، ومنع الخروقات التي تحدث من بعض الخارجين عن القانون .