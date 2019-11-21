بعد تذمر ونداءات المواطنين .. قوة من البحث الجنائي تصل مدينة القبة لتأمينها

لعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة

9

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت قوة كبيرة من الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مدينة القبة بعد تذمر ونداءات المواطنين بالمدينة لفرض الأمن .

وجاء هذا النداء عقب إغلاق المصرف التجاري القبة لأيام وعرقلة المواطن وعدم وجود رقابة على أداء وعمل المصارف بالمدينة .

وقامت القوة فور وصولها بتأمين المصرف، ليتمكن الزبائن مع الحصول على السيولة النقذية، ومنع الخروقات التي تحدث من بعض الخارجين عن القانون .

المزيد من الأخبار

بعد إسقاط الطائرة الإيطالية .. المشري يلتقي السفير الإيطالي لمناقشة التطورات السياسية…

في صراع جديد بين قوات الوفاق .. حماية طرابلس: لم نخسر خيرة الشباب والقادة لكي نتهم…

مع اقتراب مؤتمر برلين .. الغرياني: لايمكن التحاور مع حفتر لأنه بلا  عهد ولا ذمة

بعد نشره لتغريدة أثارت جدلا بين الليبيين .. السفير الألماني : لا أهدف للتدخل في الشأن…

المزيد

بعد إسقاط الطائرة الإيطالية .. المشري يلتقي السفير الإيطالي…

في صراع جديد بين قوات الوفاق .. حماية طرابلس: لم نخسر خيرة…

مع اقتراب مؤتمر برلين .. الغرياني: لايمكن التحاور مع حفتر…