اللواء 106 مجحفل يستهدف قوات الوفاق في محور السواني-الهيرة

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قال الواء 106 مجحفل اليوم الخميس إن وحداته العسكرية أحرزت تقدمًا على مواقع قوات الوفاق في محور السواني-الهيرة وذلك بعد استهدافها أكثر بشكل مكثف.

ونشر المركز الإعلامي للواء 106 اليوم الخميس مقطع فيديو أظهر استهداف الوحدات العسكرية التابعة للواء لقوات الوفاق في محور السواني-الهيرة.

وتأتي هذه الاشتباكات في وقت أكدت فيه القيادة العامة للجيش الوطني استمرارها في عملية تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة.

وأكدت القيادة على أن عملية تحرير العاصمة سيمهد الطريق أمام إجراء عملية سياسية آمنة تبنى على أساس ديمقراطي وذات أرضية دستورية لا تقصي أحد يحتكم فيها الجميع للقانون والدستور.

وشددت القيادة على أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.