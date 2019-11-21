الجيش يدعو روما لتقديم تفسير رسمي بعد إسقاطه لطائرة إيطالية مُسيرة فوق ترهونة وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن طائرتها المُسيرة كانت في مهمة إنقاذ مهاجرين

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دعا الجيش الوطني يوم الأربعاء إيطاليا بتقديم تفسير رسمي حول أسباب دخول الطائرة الإيطالية المُسيرة التي أسقطتها دفاعات الجيش فوق ترهونة إلى الأجواء الليبية وتحديدًا في منطقة محظورة جويًا من قبله.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي يوم الأربعاء إن القيادة العامة للجيش لازالت تنتظر تفسيرًا رسميًا من حكومة إيطاليا حول سبب وجود هذه الطائرة في المجال الجوي الليبي.

وأكد المسماري، أن الدفاعات الأرضية أسقطت الطائرة أثناء دخولها للمجال الجوي لترهونة التي تعد مركزًا لعمليات الجيش الوطني في غرب البلاد، مشيرًا إلى أن الجيش كرر أكثر من مرة أن المنطقة الممتدة من سرت شرقًا وحتى زوارة غربًا هي منطقة عمليات عسكرية برًا وبحرًا وجوًا.

بدورها اعترفت وزارة الدفاع الإيطالية بتحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية فوق ليبيا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية “بحر آمن” لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. وقالت الوزارة، إنها تعمل على تقييم أسباب تحطم الطائرة.

نفس المعلومات التي ذكرتها وزارة الدفاع الإيطالية ذكرتها هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالية، التي أشارت أيضًا إلى أن تحطم الطائرة كان نتيجة لحدوث عطل فني.

ونفت إيطاليا، أن تكون الطائرة المُسيرة قد دخلت الأجواء الليبية لتنفيذ مهمة عسكرية، مشددة على أن مهمتها كانت تتعلق بعملية (بحر آمن) لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.

وكانت صور حطام الطائرة التي نشرت على سائل التواصل الاجتماعي، قد أظهرت أن جناح الطائرة بدون طيار يحمل شعار سلاح الجو الإيطالي ذو الألوان الثلاثة.