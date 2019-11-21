إيطاليا تعلن بدأها في إجراءات إعادة تشكيل مذكرة الهجرة مع ليبيا

إيطاليا تعلن بدأها في إجراءات إعادة تشكيل مذكرة الهجرة مع ليبيا إعادة تشكيل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن التعاون بمجال مكافحة الهجرة في 2017

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أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن حكومة بلادها شرعت في إجراءات لإعادة تشكيل محتويات مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في عام 2017.

وقالت لامورجيزي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالي، إن أحد الأهداف هو تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بالنظر إلى إغلاقها التدريجي للوصول إلى إنشاء مراكز تديرها وكالات الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشارت لامورجيزي، إلى رغبة بلادها في زيادة استخدام الممرات الإنسانية حيث سيتم تطوير مبادرات ثنائية أخرى مع الدول المعنية، على حد قولها.

وأضافت لامورجيزي، أن ظاهرة الهجرة “على المستوى الهيكلي” تفرض نهجًا سياسيًا متعدد المستويات، من أجل التحكم في هذه الظاهرة وفي التدفقات، موضحة أنه في هذا الإطار يعد استقرار بلدان شمال غرب إفريقيا وتنمية الظروف أمرًا أساسيًا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد وقع في مطلع فبراير عام 2017 بالعاصمة روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب والسيطرة على الحدود الجنوبية.

ولاقت هذه الاتفاقية ردود فعل رافضة من قبل معظم الأطراف المحلية، ولكن حكومة الوفاق قالت إن مذكرة التفاهم تعتبر تفعيلاً لاتفاقيات سابقة مثل معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعت في بنغازي 2008 وإعلان طرابلس 2012.