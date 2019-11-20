19 لاعبا يشكلون قائمة ليبيا استعداداً لأمم أفريقيا داخل الصالات
أخبار ليبيا24- خاص
اختار الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات 19 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري في مدينة مصراتة وذلك استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مدينة العيون المغربية في الفترة ما بين 24 يناير وحتى 9 من فبراير 2020.
وضمت القائمة التي تم اختيارها كلا من فاتح مسعود من “الاتحاد” و مفتاح العقوري “الأهلي بنغازي” وعبد الرحمن عبد الله “السويحلي” ومحمد ارحومة “الاتحاد” حسام الحبيب “الاتحاد ” أحمد بوراس ” الترسانة ” محمد سليمان ازريق ” أساريا” محمد سليمان الغايب “الاتحاد ” و حسام الورفلي ” الاتحاد” و إبراهيم المهمل “السويحلي” و أحمد صالح اليمني “الهلال ” وعادل الشريف ” الأهلي بنغازي” وإبراهيم المجبري “الأهلي بنغازي” و إبراهيم التومي ” الشط ” و عبد الحليم الشركسية ” السويحلي ” و فاضل زكي سليك ” الاتحاد ” وحمدي الشوين ” السويحلي ” و علي الشوشان ” أبو سليم”
ونجح المنتخب الليبي داخل الصالات في الترشح للنهائيات الأفريقية عقب إقصاء نظيره المنتخب الجزائري بكل جدارة واستحقاق بحيث تفوق في مباراتي الذهاب والإياب بمجموع المباراتين 12 مقابل 6 حيث تفوق ذهاباً (7-4)، بصالة المركز الأولمبي في القاهرة وحقق الفوز إياباً بنتيجة (5-2) بصالة البيضاوية، في المركب الرياضي محمد بوضياف في الجزائر .
ويعتبر منتخب ليبيا من المنتخبات القوية أفريقيا وسبق وأن تأهل لكأس العالم في مناسبتين الأولى خلال مونديال البرازيل عام 2008 وفي النسخة التالية بتايلاند 2012.