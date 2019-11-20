19 لاعبا يشكلون قائمة ليبيا استعداداً لأمم أفريقيا داخل الصالات

أخبار ليبيا24- خاص

اختار الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات 19 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري في مدينة مصراتة وذلك استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مدينة العيون المغربية في الفترة ما بين 24 يناير وحتى 9 من فبراير 2020.

وضمت القائمة التي تم اختيارها كلا من فاتح مسعود من “الاتحاد” و مفتاح العقوري “الأهلي بنغازي” وعبد الرحمن عبد الله “السويحلي” ومحمد ارحومة “الاتحاد” حسام الحبيب “الاتحاد ” أحمد بوراس ” الترسانة ” محمد سليمان ازريق ” أساريا” محمد سليمان الغايب “الاتحاد ” و حسام الورفلي ” الاتحاد” و إبراهيم المهمل “السويحلي” و أحمد صالح اليمني “الهلال ” وعادل الشريف ” الأهلي بنغازي” وإبراهيم المجبري “الأهلي بنغازي” و إبراهيم التومي ” الشط ” و عبد الحليم الشركسية ” السويحلي ” و فاضل زكي سليك ” الاتحاد ” وحمدي الشوين ” السويحلي ” و علي الشوشان ” أبو سليم”