وصول السفير الألماني في ليبيا إلى مطار طبرق

وصول السفير الألماني في ليبيا إلى مطار طبرق كان في استقباله مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل اليوم الأربعاء السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفكزا إلى مطار طبرق وكان في استقباله مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية عبدالحفيظ التاجوري.

وتوجه أوفكزا فور وصوله إلى مجلس النواب ليجتمع مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري.

وخلال زيارته إلى طبرق سيعقد اجتماعات مع المجلس التسييري بمقر البلدية وسيكون له اجتماع مع المجتمع المدني والحكماء.

ومن المقرر أن يزور السفير الألماني في ليبيا المقبرة الألمانية في مدينة طبرق.