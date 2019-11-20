نجاح برنامج المعلم الإلكتروني بمدرسة براعم النور في المرج تكريم المعلمة وحصولها على لقب المعلم الإلكتروني الأول

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار الأستاذ فرج علي عثمان المؤسس العام للبوابة الليبية للتعليم الإلكتروني مدرسة براعم النور بمدينة المرج لتكريم الأستاذة سالمة علي محمود العرفي الخريجة الوحيدة من مدينة المرج وحصولها على لقب المعلم الإلكتروني الأول، والتي تم منحها صلاحيات معلم داخل البوابة .

وأثنى المؤسس العام للبوابة على الطاقم الإدارى بالمدرسة والأستاذة المتحصلة على لقب المعلم الإلكتروني، وذلك لما لاحظه من اجتهاد لتطبيق فكرة التعليم الإلكتروني ودعمها من قبل الأستاذة نجلاء الهوني مديرة المدرسة .

و تم تطبيق برنامج المعلم الإلكتروني من العام الماضي في مادة الرياضيات الصف الثامن داخل مدرسة براعم النور، وبعد نجاحها تم اعتمادها على بقية المراحل وكافة المواد وتم تخصيص زمن لكل مادة خلال الأسبوع .

ويمكن للطالب مراجعة دروسه في أي وقت، وأيضا تمكنه من إجراء اختبار لمعلوماته عن طريق هذا البرنامج .

يشار إلى أنه يشرف على فكرة تطبيق التعليم الالكتروني داخل مؤسسة براعم النور للتعليم الحر كلا من المدرب الأستاذه سالمة علي، والمبرمج مراد سليمان عبد الوكيل .