منظمة روسية تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا دعوة للسياح الروس الذين يتواجدون في دول النزاعات إلى اتخاذ احتياطاتهم وتوخي الحذر

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أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة “روس توريزم”، أمس الثلاثاء، مواطني روسيا الاتحادية بالامتناع عن السفر إلى ليبيا بهدف السياحة، حتى استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية في البلاد.

ودعت “روس توريزم”، السياح الروس الذين يتواجدون في الدول التي تشهد توترات وأزمات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم الشخصي، وتوخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم، مشيرة إلى الدور الهام الذي تمارسه القنصليات الروسية في تقديم المساعدات اللازمة لمواطنيها.

وطالبت الوكالة الفدرالية الروسية، من منظمي الرحلات السياحية بتعليق بيع الرحلات السياحية إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل ليبيا وسوريا واليمن، حتى استتباب الأمن فيها وعودة الحياة إلى طبيعتها، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتشهد ليبيا منذ اندلاع أحداث ثورة فبراير في عام 2011 نزاعات مسلحة، مما أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بسبب الانقسامات الحادة.