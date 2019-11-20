ليبيا تنعش آمالها بفوز على “تنزانيا” في تصفيات الكان

ليبيا تنعش آمالها بفوز على “تنزانيا” في تصفيات الكان وبعد هذا الفوز أصبح رصيد ليبيا 3 نقاط من مباراتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

انعش المنتخب الليبي لكرة القدم آماله بالتأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 بفوز صعب وهام على حساب تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مصطفى جنات بالمنستير في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة .

بدا المنتخب التنزاني بقوة و تقدم بهدف محترف للاعب “جينك البلجيكي مبوانا ساماتا” من علامة الجزاء في الدقيقة 18، وقلب منتخب فرسان المتوسط النتيجة في الشوط الثاني بهدفين في 67 بركلة جزاء سجلها المدافع سند الورفلي و81 للمهاجم أنيس سلتو.

وخسر المنتخب الليبي خلال المباراة جهود ال نحم الترجي التونسي حمدو الهوني بعد خروجه بالبطاقة الحمراء قبل النهاية بدقائق .

وبعد هذا الفوز أصبح رصيد ليبيا 3 نقاط من مباراتين فيما تجمد رصيد تنزانيا عند نفس الرصيد فيما تتصدر تونس المجموعة بــ 6 نقاط وتتذيل غينيا الاستوائية المجموعة من دون نقاط .