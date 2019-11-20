عقيلة صالح يشكل لجنة لإعداد مؤتمر وطني للمصالحة اللجنة تتولى الإعداد والإشراف على الملتقى تحت رعاية مجلس النواب

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أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية وتحت رعاية مجلس النواب.

وبحسب المادة الأولى من القرار، فإن اللجنة تتشكل برئاسة عضو مجلس النواب الهادي الصغير وعضوية كل من عضوي المجلس إدريس عمران عبدالهادي وميلود أبو القاسم الأسود.

وطالب عقيلة صالح في القراراه الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس، العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة بتنفيذه.

وكانت الأمم المتحدة تسعى إلى عقد ملتقى وطني جامع في مدينة غدامس، يجمع كل الأطراف الليبية في منتصف أبريل الماضي وفقا لتنفيذ الخطة الأممية المطروحة، ولكن اندلاع حرب طرابلس في مطلع إبريل، بين قوات القيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق أفشلت انعقاد هذا الملتقي.