رئيس لجنة الخارجية: أوضحنا للسفير الألماني دور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بطرابلس

رئيس لجنة الخارجية: أوضحنا للسفير الألماني دور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بطرابلس بحث وفرض الأمن والاستقرار في الدولة الليبية بالإضافة إلى التطرق للهجرة غير الشرعية

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قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنهم أوضحوا خلال اللقاء مع السفير الألماني لدي ليبيا “أوليفر أوفتش” و الوفد المرافق له دور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في مدينة طرابلس.

وأضاف العقوري أن اللقاء تطرق لعدة مواضيع هامة، منها بحث وفرض الأمن والاستقرار في الدولة الليبية بالإضافة إلى التطرق للهجرة غير الشرعية .

وفيما يخص مؤتمر برلين قال رئيس لجنة الخارجية إن أوفتش أوضح أن المؤتمر سيكون للدول الفاعلة والتي سيتم الجلوس معها لحل الأزمة في ليبيا, بعد ذلك سيتم الجلوس مع الليبيين لافتا إلى ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي.

وتابع العقوري أنه تم إيضاح بعض المفاهيم الخاطئة لدى السفير الألماني فيما يخص قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات.

ومن جهته، ذكر رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية عبدالهادي الصغير أن أوفتش أكد على أن مجلس النواب الشرعي والوحيد هو المجلس المنعقد بمدينة طبرق.

وأضاف الصغير بأنهم أوضحوا للسفير الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وأهمية تحرير العاصمة طرابلس لاستقرار الدولة الليبية.

وأشار رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية إلى أنه تم الحديث عن مؤتمر برلين حيث أوضح السفير للنواب بأن مؤتمر برلين هو مشروع الأمم المتحدة وأنه محطة مهمة للسلم في ليبيا.

وعقب اللقاء قال أوفتش أنه تحاور مع أعضاء المجلس بخصوص الوضع الحالي في ليبيا حيث استمع لآراء أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه قدم إيضاحات للأعضاء بخصوص مؤتمر برلين وأن ألمانيا تدعم السلام في ليبيا, مشيرا إلى أن مؤتمر برلين متابعة لما اقترحه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة .