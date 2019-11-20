داخلية الحكومة المؤقتة تشرف على تخريج 865 شرطيا بالبيضاء

أخبار ليبيا 24

قامت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، بتخريج 865 عضوا جديدا بهيئة الشرطة التابعين لمديرية أمن البيضاء وعدد من فروع الإدارات العامة بالوزارة في منطقة الجبل الأخضر.

وصرح مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان، أن هذه الدفعة من الشرطة تعد الأكبر في تاريخ مدينة البيضاء بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني على صفحة وزارة الداخلية في “فيسبوك”.

وأشرف وزير الداخلية إبراهيم بوشناف على تخريج هذه الدفعة في حفل حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ونائب رئيس وزير الصحة سعد عقوب، ووزير الاقتصاد منير عصر، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز.

إضافة إلى عضو مجلس النواب عن البيضاء عبدالمطلب ثابت، وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية اللواء موسى المعداني، وعميد بلدية البيضاء علي حسين، وعدد من السادة مدراء الأمن، ومدراء الإدارات العامة والمكاتب بوزارة الداخلية.

وكان 525 خريجا لصالح هيئة الشرطة بمديرية أمن البيضاء، و100 عضوا لصالح فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجبل الأخضر، فيما وزع 240 عضوا جديدا بهيئة الشرطة على فروع الإدارات العامة للدوريات الصحراوية ومباحث الجوازات والدعم المركزي بالجبل الأخضر.

وشهد حفل التخرج عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات، بالإضافة إلى التعامل مع الألغام والأجسام المفخخة، كما شهد الحفل عرضا رمزيا لآليات هيئة الشرطة أمام الضيوف وأولياء أمور الطلبة.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير الداخلية أبراهيم بوشناف الطلبة الخريجين، مثمنا جهود مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة في دعم الوزارة والقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، على حد قوله.

وأكد بوشناف، أن هذا التخريج يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الاستراتيجية خلال العام 2018 إلى 2020، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التدريب والتطوير المستمر للوزارة حتى يتسنى لها المحافظة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة.

من جهته، حيا رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش، جهود وزارة الداخلية التي أشرفت على حفل التخرج المهيب هذا، مؤكدا أنها تقوم بدورها على أكمل وجه في تأمين الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة، وفق تعبيره.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الحفل اختتم بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات التي أجريت بإشراف الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

وثمن مدير أمن البيضاء العميد خالد عبدالعزيز البسطة، دور كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة وعلى رأسهم وزير الداخلية، متمنيا من الخريجين أن يتحلوا بالضبط والربط ويتحملوا مسؤولياتهم في تأمين الوطن والمواطن.