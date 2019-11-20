المحجوب: قوات الجيش على تخوم منطقة أبوسليم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها، اليوم الثلاثاء، على محور الخلاطات بالكامل، موضحًا أنها أصبحت على مشارف أبوسليم جنوبي طرابلس.

المحجوب تابع في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن القوات تقدمت وطردت الميليشيات الإجرامية والإرهابية من محور الخلاطات طرابلس بالكامل إلى ما وراء منطقة الروابش المطلة على منطقة بوسليم .

وأضاف أن أهمية هذا التقدم هو أن منطقة بوسليم، كمنطقة صلاح الدين، موضحًا أن سكانها من مؤيدي قوات الجيش، وأنها تنتظر القضاء على الميليشيات لتنتفض ضدهم، مؤكدًا وجود تنسيق مسبق مع شباب المنطقة.

وأشار آمر التوجيه المعنوي، إلى أن العمليات العسكرية تعمل على ربط المحاور المختلفة للقتال وإحكام السيطرة على مداخل العاصمة وخلق طوق متكامل يكبر ويزداد بكل تقدم لقوات الجيش، مُبينًا أن الهدف من ذلك، منع الميليشيات من القيام بأي عمليات عسكرية والقضاء على مقاومتها.

وواصل أن الميليشيات تتقهقر وتنهار في جميع المحاور بشكل أكبر من السابق لعدم قدرتها على الاستمرار في المقاومة، وأن قوات الكرامة تراهن على انهيارها في أي لحظة رغم ما يُقدم لها من الدعم التركي، كاشفًا أن مقاومة الميليشيات لتقدم قوات الكرامة “يائسة” لأسباب عدة خاصة أنه ليست هناك عقيدة لديهم في القتال، وأن من يجمعهم المصالح النفعية.

واختتم المحجوب على أن تأثير الضربات الجوية على مرتكزات ومخازن الميليشيات ومقراتها، تسبب في انهيار قدرات الميليشيات وعجزها عن إيجاد إمدادات للقتال بعد تدمير مخازنها، مؤكدًا أن معنويات جنود وضباط قوات الكرامة في السماء، وأن الإرهابيين وعناصر الميليشيات تحت الصفر، مُبينًا أن هذا يتضح على قنواتهم وصفحاتهم، نتيجة لخسائرهم المتتالية من قتلى ومصابين.