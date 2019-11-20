السويحلي يؤكد مطالبة أمريكا بوقف هجوم قوات حفتر على طرابلس أهمية تطوير موقف الإدارة الأمريكية ضد التدخل الروسي الداعم لحفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائب السفير الأمريكي والقائم بالأعمال بالنيابة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، مثمّنًا موقف الولايات المتحدة ومُطالبتها المشير خليفة حفتر بوقف هجومه على طرابلس، ودعمها لسيادة ليبيا ضد محاولات التدخل السلبي الروسية، على حد قوله.

وأضاف السويحلي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدتها أخبار ليبيا 24 : “دعوتُ أمريكا بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا وألمانيا إلى ممارسة ضغوطات شديدة على الدول الداعمة للمجرم حفتر لوقف تدخلهم السافر في الشأن الليبي الذي ساهم في تأجيج الفوضى وانعدام الاستقرار”.

وتابع : “شددت على أهمية تطوير موقف الإدارة الأمريكية ضد التدخل الروسي الداعم لحفتر بالمرتزقة والسلاح، والذي فاقم الأزمة وأدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة القصف المدفعي العشوائي”.

خلال اتصال هاتفي اليوم مع نائب السفير الأمريكي والقائم بالأعمال بالنيابة لدى ليبيا السيد "جوشوا هاريس" ، ثمّنت موقف… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, November 19, 2019

وواصل: “لقاء برلين يمثل فرصة سانحة لوقف تدخلات جميع الدول الداعمة لحفتر، وتشكيل شبه إجماع دولي على ضرورة إنهاء العدوان وإعادة الأمر إلى الشعب الليبي من خلال الانتخابات، ونرفض مكافأة المُعتدي حفتر بإشراكه مجددًا في أي عملية سياسية من خلال محاولات إعادة تدوير الاتفاقات السابقة (لقاء باريس-ابوظبي) لتقاسم السلطة، والتي أثبتت الأيام فشلها الذريع وتعقيدها للأزمة بدل حلها”.

ووفق السويحلي، جدد هاريس، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بموقفها ومطالبتها حفتر بوقف هجومه على طرابلس، مُعربًا عن دعم الحكومة الأمريكية لسيادة ليبيا في مواجهة محاولات استغلال الأزمة ضد إرادة الشعب الليبي”.

واختتم السوييحلي: “أشاد هاريس بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حكومة الوفاق الوطني في عملية البنيان المرصوص عام 2016 والتي قضت على أكبر معقل لداعش خارج سوريا والعراق في مدينة سرت”.