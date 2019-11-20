الخرطوش: اللواء 73 يرسل 3 سرايا و قوة الاقتحام 35 بدأت في المرحلة الثالثة

الخرطوش: اللواء 73 يرسل 3 سرايا و قوة الاقتحام 35 بدأت في المرحلة الثالثة لا قدرة للعدو على إرجاع نقطة واحدة

أخبار ليبيا24

أكد المسؤل الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء بدأت في المرحلة الثالثة.

وأوضح الخرطوش أن اجتماعات آمري وحدات اللواء 73 مشاة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اللواء أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس.

وذكر المسؤول الإعلامي أن التعزيزات شملت 3 سرايا، عدد 2 سرايا مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي ،وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وأشار الخرطوش إلى أن التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة ممتازة ولا قدرة للعدو على إرجاع نقطة واحدة.