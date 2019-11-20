ارتفاع أسعار البنزين والغاز في السوق الموازي بسبها المدينة تعاني أزمة في الوقود منذ سنوات لم تجد أي حلول جذرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت محطات الوقود بالسوق الموازي بسبها ارتفاع مفاجئ للأسعار مساء أمس الثلاثاء، حيث وصل سعر لتر البنزين إلى دينارين ونصف وبنسبة زيادة (100%) ، بعد أن كان سعره دينار وربع، مع انتشار كبير لهذه المحطات في مختلف احياء المدينة .

وتعاني مدينة سبها أزمة في الوقود منذ سنوات لم تجد أي حلول جذرية لها، وهذه الفترة تصل بعض الشحنات من مستودعات بالمنطقة الشرقية بشكل متقطع حيث يباع سعر اللتر في هذه المحطات بسعر نصف دينار.

وبالرغم من تعاقب عديد اللجان الخاصة بالوقود إلا انها لم تستطيع وضع حل للمشكلة، كما بلغ سعر اسطوانة الغاز اليوم إلى (45) دينار للاسطوانة الواحدة، بينما كانت قبل أسبوعين لا يتجاوز (20) دينار للاسطوانة .