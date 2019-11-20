إشراك الطيران العمودي لأول مرة في عملية تحرير طرابلس المسماري يؤكد أن إشراك الطيران العمودي دلالة على قرب حسم المعركة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الأربعاء إن سلاح الجو بدأ لأول مرة في إشراك الطيران العمودي في العمليات العسكرية في معارك طرابلس.

وأكد المسماري، أن طائرات سرب “الشّهيد مؤمن الدّرسي” نفذّت اليوم الأربعاء بشكل مكثف عدة ضربات قوية ضمن العمليات العسكرية للجيش الوطني.

وأشار المساري إلى أن الطيران العمودي سيكثف خلال الأيام القادمة من عملياته الجوية في محاور طرابلس.

واعتبر المسماري، أن إشراك السرب العمودي في العمليات العسكرية إشارة إلى قرب حسم معركة تحرير طرابلس.