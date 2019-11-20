إشراك الطيران العمودي لأول مرة في عملية تحرير طرابلس

المسماري يؤكد أن إشراك الطيران العمودي دلالة على قرب حسم المعركة

173

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الأربعاء إن سلاح الجو بدأ لأول مرة في إشراك الطيران العمودي في العمليات العسكرية في معارك طرابلس.

وأكد المسماري، أن طائرات سرب “الشّهيد مؤمن الدّرسي” نفذّت اليوم الأربعاء بشكل مكثف عدة ضربات قوية ضمن العمليات العسكرية للجيش الوطني.

وأشار المساري إلى أن الطيران العمودي سيكثف خلال الأيام القادمة من عملياته الجوية في محاور طرابلس.

واعتبر المسماري، أن إشراك السرب العمودي في العمليات العسكرية إشارة إلى قرب حسم معركة تحرير طرابلس.

المزيد من الأخبار

المهجّرون بالخارج.. معاناة مستمرة ومحاولات متكررة لعودتهم إلى الديار

صوان: حفتر مهووس بالسلطة

حكومة الوفاق والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يُوقعان اتفاقية

صنع الله: سنجعل عام 2020 زاخرًا بالتحولات الهامة في تاريخ مؤسسة النفط وليبيا

المزيد

المهجّرون بالخارج.. معاناة مستمرة ومحاولات متكررة لعودتهم…

صوان: حفتر مهووس بالسلطة

حكومة الوفاق والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يُوقعان…