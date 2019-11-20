“أوشن فايكنغ” تجلي 94 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت منظمتي “اس او اسم ميديراني” وأطباء بلاحدود إجلاء قرابة 94 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا عبر سفينة “أوشن فايكنغ” التي تنشط في مهام الإنقاذ هناك.

وقال مسؤول بمنظمة “اس أو اس ميديراني”، إن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 56 شخصًا بالغًا و 38 طفلًا ، 29 منهم غير مصحوبين بذويهم، أربعة من الأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وأصغرهم أقل من عام واحد.

وقال منسق البحث والإنقاذ في المنظمة نيكولاس رومانيوك، “كان الناس في خطر الموت على هذا القارب، لذلك لم نتردد في إرسال قوارب الإنقاذ الخاصة بنا، ونشر سترات النجاة قبل التأكد من نقل الجميع على متن أوشن فايكنغ”.

ونوهت المنظمة غير الحكومية، لانقاذها أكثر من 1000 شخص منذ أن بدأت عملياتها في أغسطس من هذا العام .