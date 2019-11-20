أمريكا تجدد دعمها لمؤسسة النفط، وتؤكد على استقلاليتها مساع أمريكية لاستضافة حوار اقتصادي يضم شركاء من جميع أنحاء ليبيا الشهر المقبل

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جدد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء تأكيد دعم بلاده لمؤسسة النفط.

وأكدت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، على ضرورة أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة ومزودة بالموارد المناسبة من أجل الوفاء بولايتها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين، على حد قولها.

وأشارت السفارة، إلى أنها تتطلع إلى استضافة شركاء من جميع أنحاء ليبيا في حوار اقتصادي الشهر المقبل، لتسهيل مناقشة ليبية حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية والطاقة الحيوية.

وكانت مؤسسة النفط، قد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانعدام القانون في البلاد، بعد أن طالها الاعتداء في عدد من المرافق، ناهيك عن محاولات تقسيم إدارة المؤسسة إلى إدارتين واحدة في غرب البلاد وأخرى شرقا.

وقد دعت البعثة الأممية في ليبيا وعدة دول كبرى ومنظمات دولية، جميع الأطراف المتنازعة في البلاد بتحييد المؤسسة عن الصراع السياسي والعسكري القائم حاليا.