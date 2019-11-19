قنيدي: لم يعد هناك شيء اسمه حكومة الوفاق وسنعمل على تأسيس حكومة حرب

قنيدي: لم يعد هناك شيء اسمه حكومة الوفاق وسنعمل على تأسيس حكومة حرب هجوم جديد على حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف آمر الاستخبارات العسكرية بـ (البنيان المرصوص) العميد محمد قنيدي، أنه يسعى مع قادة ومقاتلين في الجبهات ممن التحقوا بثورة 17 فبراير لتكوين حكومة حرب جديدة في وسط وغرب ليبيا.

وأشار قنيدي، في مداخلة من مصراتة على قناة التناصح، بالقول إلى أنه “لا يهمنا من سيعترف بها أو يرفضها”.

وقال قنيدي، “إن أغلب الإدارات العسكرية في الوقت الحاضر يرأسها (أزلام) النظام السابق وكذلك فإن الرئاسي لديه حلقة من النظام السابق تدور حوله”. وأضاف، “لابد من حكومة حرب ورجالها جاهزين وعلى مجلس الدولة والنواب العمل على ذلك”.

واعتبر قنيدي، أن هناك (يد سوداء) داخل المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات انتهى ولم يعد هناك شيء اسمه حكومة الوفاق.