تشكيل لجنة لوضع حلول للمشكلة القائمة بين إدارة المطار ومدير المنفذ متابعة كافة الإجراءات التي ستحال من المطار إلى مصلحة المطارات أول بأول

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل صباح اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة “صالح اشتيوي” بمقر المصلحة بمدينة البيضاء مساعد مدير مطار بنينا الدولي، ومدير مكتب الأمن والسلامة، ومدير مكتب النقل الجوي، ومدير مكتب المهابط والمنشآت ، ورئيس القسم المالي، ورئيس قسم البضائع بالمطار، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لرفع حالة الاعتصام بالمطار .

وتأتي هذا اللقاء استكمالا لزيارة اللجنة المشكلة من قبل مصلحة المطارات لرفع حالة الاعتصام بمطار بنينا الدولي .

وأوضح رئيس مصلحة المطارات للحضور كل الأمور والقرارات الصادرة من رئاسة الوزراء بشأن تخصيص مبالغ مطار بنينا الدولي، وتم الاتفاق على متابعة كافة الإجراءات التي ستحال من المطار إلى المصلحة أول بأول.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مدير منفذ مطار بنينا ووضع حلول للمشكلة القائمة بين إدارة المطار، ومدير منفذ المطار .

وكانت اللجنة المكلفة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، قد زارت إدارة مطار بنينا الدولي للوقوف على مطالب اعتصام موظفي الإدارة.

ونوقش خلال الاجتماع الذي حضره مساعد مدير المطار و عدد من مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام و الوحدات و الموظفين، أسباب الاعتصام و أهم المطالب.

وشرحت اللجنة الخطوات المتخذة من المصلحة بالخصوص، متعهدة بحل المشاكل و المطالب في المدة القريبة القادمة.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي أعلنت اليوم الثلاثاء تعليق اعتصام الإدارة وكافة أقسامها و العودة للعمل .