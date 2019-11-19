بعد أربعة أشهر من التحقيق .. الإيقاع بزعيم عصابة سرقة السيارات في بنغازي

بعد أربعة أشهر من التحقيق .. الإيقاع بزعيم عصابة سرقة السيارات في بنغازي الجاني كان يملك آلة لطباعة المفاتيح في دقائق معدودة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن قضية من أكبر القضايا والتي تم التعامل معها باحترافية عالية وضبط زعيم العصابة الذي سبق وأن تم ضبطه في عام 2008 بقضايا سرقة السيارات .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن هناك العديد من القضايا التي كانت مسجلة ضد مجهول في سرقة السيارات من مدينة طرابلس، وبيعها في ضواحي المدينة، وكذلك شراء السيارات المسروقة من مدينة بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية وجميعها سيارات حديثه .

العرفي أوضح أن الجاني قام بتطوير هذا العمل بعد شراء آلة متطورة خاصة بطبع المفاتيح السيارات “مشفر وعادي” من دولة الإمارات العربية بالتحديد مدينة دبي عن طريق مكتب شحن بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي بمبلغ وقدرة 70.000 .

ولفت إلى أن هذه الآلة حديثة تعمل عن طريق ربط الآلة بالهاتف وتصوير كود المدون على الزجاج السيارة الأمامي، وتقوم الالة بطبع المفتاح تلقائي في دقائق معدودة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي أنه تم التحقيق مع الجاني في القضية لمدة 4 أشهر تقريبًا كونه يوجد فيها أطراف من خارج مدينة بنغازي في مدينة طرابلس و بني وليد وغيرها .

وأكد أن الجاني اعترف على السيارات المسروقة التي قام بشرائها من بنغازي وبيعها في منطقة الغربية والعكس .