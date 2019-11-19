الهلال الأحمر طبرق يوزع إغاثة على عدد 144 أسرة تضررت من الأمطار والسيول

الهلال الأحمر طبرق يوزع إغاثة على عدد 144 أسرة تضررت من الأمطار والسيول

أخبار ليبيا24- خاص

وزع فرع الهلال الأحمر طبرق اليوم الثلاثاء إغاثة على عدد 144 أسرة تضررت منازلها من الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة الشهر الماضي.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر فرع طبرق خالد راقي صالح لـ”أخبار ليبيا24″ إن الإغاثة التي تم توزيعها هي مواد غذائية وغير غذائية من مراتب وبطاطين وأواني طهي وغيرها من المواد التي تساعد هذه الأسر.

وأوضح صالح أن الأمطار والسيول التي اجتاحت طبرق الفترة الماضية تسببت في أضرار لعدد من العائلات في حي الروس وجبيلة النور وسقيفة خارجة وعدد من الأحياء الأخرى.

وفي ذات السياق أكد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق والمكلف برئاسة لجنة الأزمة منصور أمداوي أن اللجنة والهلال الأحمر والشؤون الإجتماعية قد وزعت إغاثة ومواد غذائية على نازحي مرزق.

وأشار أمداوي إلى أن عدد العائلات الموجودة بمدينة طبرق بلغ 35 عائلة، موضحا أن اللجنة نسقت من أجل تسجيل طلبة مرزق في مدارس طبرق، وكذلك التنسيق مع قطاع الصحة في تلقي العلاج للمرضى والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد عضو المجلس رئيس اللجنة أنه تم أيضًا مخاطبة المصارف لتسهيل الحصول على مرتبات أصحاب الأسر النازحة من مرزق بمدينة طبرق.